Schuttevaer Premium [UPDATE] Alle olie uit tanks gestrand vrachtschip bij Mauritius verwijderd Facebook

Twitter

Email PORT LOUIS 12 augustus 2020, 17:27

Uit een gestrand vrachtschip bij het Oost-Afrikaanse Mauritius is alle olie uit de tanks verwijderd. Dat maakte de premier van het eiland in de Indische Oceaan bekend. Het gevaar van een grotere milieuramp lijkt daarmee geweken. Het schip had sinds vorige week brandstof gelekt.