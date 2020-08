De zeven grootste offshorevaartuigen ter wereld Facebook

ROTTERDAM 12 augustus 2020, 13:00

Nederlandse offshore-aannemers spelen al decennialang een toonaangevende rol in de olie- en gasindustrie op zee. Niet alleen op de Noordzee, maar tot in alle uithoeken van de wereld. Keer op keer worden hierbij grenzen verlegd als het gaat om hef-, transport-, constructie-, ontmantelings- en installatiewerk. Het materieel dat wordt ingezet, is indrukwekkend. Met name bedrijven als Heerema Marine Contractors, Allseas, Boskalis en Van Oord zetten de toon en weten de internationale concurrentie ver achter zich te houden. En ook in de windenergiesector worden prestaties van formaat geleverd. Een opsomming van zeven bijzondere vaartuigen die de wereld regelmatig doen verbazen.

1) Pioneering Spirit

De lijst wordt aangevoerd door de Pioneering Spirit van Allseas, die met haar lengte van 382 meter en breedte van 124 meter onbetwist het grootste offshoreconstructievaartuig ter wereld is. Op zee kunnen er platformtopsides tot 48.000 ton en platformjackets tot 20.000 ton mee worden geïnstalleerd of verwijderd. Daarnaast kan de Pioneering Spirit worden ingezet als pijpenlegger. Met een maximale waterverplaatsing van een miljoen ton is ze ook de grootste pijpenlegger. Aan boord is accommodatie voor 571 personen.

Sinds haar ingebruikname, in 2016, zijn diverse wereldrecords gevestigd en ook weer gebroken. Het eerste record dateert uit 2017 toen de 24.000 ton wegende topside van het Brent Delta-platform uit de Britse Noordzee werd verwijderd. Twee jaar later herhaalde Allseas dit kunstje met het weghalen van de Brent Bravo topside. Een ander record werd in de Noorse sector gevestigd met de installatie van de 22.000 ton wegende topside van het Johan Sverdrup boorplatform. Daarnaast heeft de Pioneering Spirit grensverleggend werk geleverd bij de aanleg van de grote Russische gasexportleidingen Nord Stream en Turk Stream. En in portefeuille zit een contract om over enkele jaren een platformtopside met maar liefst een gewicht van 48.000 ton uit zee te verwijderen.

2) Sleipnir

Een tweede staaltje van Hollands vernuft is het grootste halfafzinkbare kraanschip ter wereld, de Sleipnir van Heerema Marine Contractors. Een 220 meter lange en 102 meter brede hefreus die is uitgerust met twee enorme Huisman kranen, elk met een hefcapaciteit van 10.000 ton. In tandem kunnen hiermee lasten van 20.000 ton worden gehesen. De hijshoogte bedraagt maximaal 135 meter boven de waterlijn. De Sleipnir heeft dual fuel-motoren en wordt ingezet voor het installeren of verwijderen van grote en zware jackets en topsides van platformen in zowel de olie- en gasindustrie als de windenergiesector.

Vlak na de oplevering, in 2019, werd met de Sleipnir al een eerste wereldhefrecord gevestigd. Dit gebeurde begin september in de Middellandse Zee met de installatie van de 15.300 ton wegende topside van het Leviathan gasproductieplatform. Niet eerder had een halfafzinkbaar kraanschip zo’n klus geklaard. Voor hetzelfde project werd aansluitend ook nog een 9200 ton wegende topside in zee geïnstalleerd. Intussen is in de Noorse sector een ander record gevestigd met het uit zee verwijderen van de oude 8100 ton wegende Jotun-B jacket. Naar verwachting zal de Sleipnir, die accommodatie biedt aan 400 personen, de komende jaren de grenzen nog verder verleggen.

3) Thialf

Lange tijd was de Thialf van Heerema Marine Contractors het grootste halfafzinkbare kraanschip in haar soort. In 1985 liep het vaartuig, met een hefcapaciteit van 14.200 ton, als DB-102 van stapel. Nadat in 1997 het met McDermott International aangegane samenwerkingsverband HeereMac was ontbonden, kwam het schip in handen van Heerema Marine Contractors. Die herdoopte het in Thialf. Onder de vlag van de nieuwe eigenaar werden wereldwijd hefrecords gevestigd. Zoals in 2000 met de installatie van de 11.883 ton wegende topside van het Shearwater platform in de Noordzee en in 2004 van het grootste SPAR-type platform ter wereld in de Golf van Mexico. Laatstgenoemd platform had bij de installatie een gewicht van 7810 ton. Met het vestigen van hefrecords werd in de offshoresector regelmatig stuivertje gewisseld met Saipem 7000. Hierover straks meer. De Thialf heeft een lengte van 202 meter, een breedte van 88 meter, een waterverplaatsing van bijna 200.000 ton en biedt accommodatie aan 736 personen. Door de komst van de Sleipnir is de Thialf haar koppositie kwijtgeraakt.

4) Saipem 7000

In het rijtje grootste offshorevaartuigen ter wereld mag het halfafzinkbare kraanschip Saipem 7000 van offshoreaannemer Saipem uit Italië niet ontbreken. Een 198 meter lang en 87 meter breed vaartuig met twee kranen met elk een hefcapaciteit van 7000 ton. In tandem kunnen deze lasten van 14.000 ton hijsen. In 1987 werd dit enorme hefschip in de vaart gebracht door de Italiaanse offshoreaannemer Micoperi, die het de naam Micoperi 7000 gaf. Het werd een geduchte concurrent van de kraanschepen van Heerema en McDermott. Toen Micoperi begin jaren ‘90 in financiële problemen raakte, kreeg Saipem de hefgigant in handen, herdoopte het Saipem 7000 en paste het aan voor het leggen van pijpen.

Hefrecords werden gevestigd met de installatie van de 10.473 ton wegende PB-KU-A2 topside in de Golf van Mexico, de 11.600 ton wegende Valhall topside in de Noorse sector van de Noordzee en het 12.150 ton wegende Sabratha dek in de Middellandse Zee. De Saipem 7000, met een waterverplaatsing van 172.000 ton, biedt accommodatie aan circa 800 personen. Het ontwerp van deze gigant is afkomstig van het Nederlandse Gusto Engineering.

5) Solitaire

Eveneens toonaangevend is de Solitaire, ‘s werelds grootste monohull pijpenlegger. Eigenaar Allseas liet medio jaren ‘90 een bulkcarrier uit 1972 ombouwen tot geavanceerde pijpenlegger die in zeer diep water pijpen met een diameter tot 60 inch kan leggen. Het 397 meter lange en 41 meter brede vaartuig kan 22.000 ton aan leidingstukken meenemen die in een speciale lasstraat aan elkaar worden gelast en vervolgens via een zogeheten stinger (uithouder) te water worden gelaten. Dit noemt men de S-lay methode. In 1998 is de Solitaire in de vaart gekomen en heeft sindsdien duizenden kilometers gas- en olieleidingen aangelegd. Er kan een legsnelheid worden gehaald van ruim negen kilometer per dag.

In 2007 werd een wereldrecord gevestigd met het leggen van een pijpleiding in de Golf van Mexico in 2775 meter diep water. In 2019 is door de Solitaire, met een waterverplaatsing van bijna 120.000 ton, legwerk uitgevoerd aan de Nord Stream 2 pijpleiding in de Oostzee. Maar ook op de Noordzee, in de Golf van Mexico en zelfs offshore Australië heeft de pijpenleggigant naam gemaakt. Het vaartuig biedt accommodatie aan 420 personen.

6) Boka Vanguard

Ook met het transport van zeer zware en grote objecten staat Nederland al vele jaren aan de top. Vooral toen Wijsmuller Transport fuseerde met Dock Express Shipping kwam met de nieuwgevormde rederij Dockwise een onbetwist marktleider in de sector maritiem zwaar transport tot stand. Door de jaren heen werden de transportschepen steeds groter, werden concurrenten ingelijfd en grenzen verlegd. Als vlaggenschip werd in 2013 de Dockwise Vanguard in de vaart gebracht. Een gedeeltelijk afzinkbaar transportvaartuig met een lengte van 275 meter, een breedte van 79 meter, een waterverplaatsing van 91.238 ton en een enorm draagvermogen van bijna 117.000 ton. Het was speciaal ontworpen om de allergrootste booreilanden, FPSO’s, platformen en modules te vervoeren. Nadat Boskalis Dockwise in 2018 overnam, werd de Dockwise Vanguard herdoopt in Boka Vanguard. Intussen heeft het schip over de hele wereld omvangrijke transporten met FPSO’s uitgevoerd, waaronder de Goliat en Schiehallion. Absolute records werden gevestigd met het transport van de 91.000 ton wegende Petrobras-67 FPSO en de 92.000 ton wegende Petrobras P-70 FPSO van China naar Brazilië. Grensverleggend was eveneens de dokking aan boord van de Boka Vanguard van het cruiseschip Carnival Vista voor schroefreparatie.

7) Svanen

In dit overzicht van grootste offshorevaartuigen mag ook het hefschip Svanen niet ontbreken. Dit bijna 103 meter lange en 75 meter brede vaartuig maakt tegenwoordig deel uit van de vloot van het Nederlandse baggerconcern Van Oord. De Svanen is ontworpen door Gusto Engineering in Schiedam en beschikt over een maximale hefcapaciteit van 8700 ton. Ballast Nedam bracht het in 1990 in de vaart voor de constructie van de Grote Belt-brug in Denemarken. Met het vaartuig konden destijds de zeer zware betonconstructies voor deze bijzondere brug worden vervoerd en geïnstalleerd. Vervolgens werd de Svanen ingezet bij de aanleg van de Confederation Bridge in Canada en de brug over de Sont tussen de Deense hoofdstad Kopenhagen en het Zweedse Malmö.

In 2014 nam Van Oord de offshoredivisie van Ballast Nedam over. Hierbij kreeg het concern ook de Svanen in handen, die intussen was aangepast om te worden ingezet bij de installatie van windturbines in zee. Het eerste project in deze hoedanigheid betrof de aanleg van een windpark voor de kust van Egmond aan Zee. Daarna ging het vaartuig voor Van Oord ook in de Oostzee aan de slag. Nog steeds is het één van de sterkste drijvende kranen ter wereld. Het afgelopen jaar zijn met de Svanen in de Oostzee, voor de kust van Denemarken, in totaal 72 zeer zware fundatiepalen en transitiestukken geïnstalleerd voor het Kriegers Flak windpark.

Lang niet alle grote offshoreschepen konden in dit overzicht worden meegenomen. Wel het neusje van de zalm, die heel opmerkelijk bijna allemaal van Nederlandse origine zijn. Opmerkelijk is verder dat Heerema Marine Contractors een methode heeft ontwikkeld om gelijktijdig met twee halfafzinkbare kraanschepen enorme gewichten te kunnen hijsen. Zo zouden de Sleipnir en de Thialf samen gewichten van 34.200 ton aankunnen. Maar ook door twee transportschepen als catamaran in te zetten kunnen enorme constructies worden verplaatst. Het einde is dus absoluut nog niet in zicht. Hollands Glorie in optima forma.