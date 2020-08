Schuttevaer Premium Amsterdam wil van kantoorark in Nieuwe Houthaven af Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 12 augustus 2020, 15:30

Havenbedrijf Amsterdam en het in de Nieuwe Houthaven gevestigde administratiekantoor Rammers zijn in een flinke juridische strijd verwikkeld geraakt over de huurovereenkomst van het kantoor voor een ligplaats aan de Danzigerkade.