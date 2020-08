Schuttevaer Premium Aan de Reis: Tankvaarttarieven op laagste niveau in jaren Facebook

De tarieven op de vrachtenmarkt blijven over de hele linie erg laag. Er is weinig werk. In de tankvaart zijn de vrachten intussen gedaald naar het laagste niveau in twee jaar. Na een golf water dalen de rivierwaterstanden weer, maar dat leidt nog niet tot hogere tarieven.