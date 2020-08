Watersporters moeten voortaan zelf voor pechhulp zorgen Facebook

Watersporters die pechhulp nodig hebben, dienen vanaf komende maandag 17 augustus zelf een hulpverlener in te schakelen. Voorheen konden ze contact opnemen met de Kustwacht, die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) alarmeerde.

Het gaat bij de nieuwe werkwijze om situaties waarbij geen acuut gevaar is voor levens of vaartuigen. Voorbeelden zijn motorpech en hulp bij het slepen van het vaartuig naar een haven. Bij gevaar dient altijd de Kustwacht gealarmeerd te worden.

KNRM

Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) alarmeerde. ‘De vergelijking met de situatie op de weg kan gemaakt worden. Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112.’ licht Hoofd Operaties Edwin van der Pol toe.

Kustwacht

Wanneer de Kustwacht wordt gebeld, wordt een uitvraagprotocol gehanteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of de hulpvraag spoedeisend is. Is dat het niet, dan wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Bij twijfel over spoedeisend of niet-spoedeisend zal altijd de KNRM gealarmeerd worden.

‘De Kustwacht heeft een meldkamer voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus Van der Pol.

Een overzicht van verschillende hulpverleners op de verschillende wateren staat op www.kustwacht.nl/hulp. Uiteindelijk bepaalt de hulpvrager welke hulp ingeroepen en aanvaard wordt. Op deze pdf staan de belangrijkste vragen en antwoorden.

Toch spoed

Het kan zijn dat in eerste instantie de hulpvraag niet-spoedeisend is, maar door omstandigheden er toch een noodgeval ontstaat. Dan dient onmiddellijk de Kustwacht geïnformeerd te worden, zodat direct de noodhulp (‘search and rescue’) opgestart kan worden!

Bemiddeling

Er zijn situaties denkbaar dat de hulpvrager niet in contact kan komen met een hulpverlener. De Kustwacht kan dan de hulpverleners op de hoogte stellen, die vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden.

De hulpvrager dient dan wel toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag. (RQ/ANP)