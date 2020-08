Schuttevaer Premium Vrees voor breuk in lekkend vrachtschip bij Mauritius Facebook

Het gat in de romp van het olie lekkende vrachtschip dat gestrand is bij het eiland Mauritius is verder uitgescheurd. Dat heeft de Japanse rederij van het schip dinsdag laten weten. Gevreesd wordt dat het vaartuig met nog 2000 ton olie aan boord in tweeën breekt en voor een ecologische ramp zorgt.

1 / 1 De onder Panamese vlag varende MV Wakashio strandde op 25 juli op een koraalrif bij Mauritius en begon vorige week olie te lekken. (Foto ANP) De onder Panamese vlag varende MV Wakashio strandde op 25 juli op een koraalrif bij Mauritius en begon vorige week olie te lekken. (Foto ANP)