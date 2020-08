Schuttevaer Premium Chinese containeroverslag herstelt, Europese daalt Facebook

Email ESSEN 11 augustus 2020, 07:00

De wereldwijde overslag van containers in de zeehavens is in juni van dit jaar iets van de COVID 19-pandemie hersteld. De belangrijkste reden hiervoor is de stijgende overslag in de Chinese zeehavens.

De containeroverslag index van het Duitse RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) lag in juni van dit jaar ruim 4% onder de cijfers van vorig jaar. (Grafiek RWI / ISL)