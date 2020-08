Schuttevaer Premium VS dreigt ook havenbedrijf Sassnitz vanwege aanleg gaspijpleiding Nordstream-2 Facebook

Twitter

SASSNITZ 10 augustus 2020, 15:00

Als de haven van Sassnitz blijft meewerken aan de aanleg van de gaspijpleiding Nordstream-2 komen het havenbedrijf, directie, managers en aandeelhouders in de VS op een zwarte lijst. Ze krijgen een inreisverbod en eventuele bezittingen of deelnemingen in Amerikaanse ondernemingen worden bevroren.