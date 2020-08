Schuttevaer Premium Vissershaven Strandby in Denemarken viert 125-jarig bestaan Facebook

STRANDBY 09 augustus 2020, 09:00

Net als in Nederland hebben ook in Denemarken vissershavens hun waarde verloren door het sluiten van de visafslag of het beëindigen van de lokale scheepswerf of smederij. Het aan de Deense oostkust gelegen Strandby vormt een uitzondering omdat daar beide faciliteiten nog steeds aanwezig zijn.