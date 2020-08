Schuttevaer Premium Heesen Yachts moet Britse jachtmakelaar correspondentie verstrekken. Wie is de makelaar? Facebook

DEN BOSCH 08 augustus 2020, 17:30

Wie is de bemiddelaar bij een geslaagde koop van een superjacht en wie heeft recht op de provisie? Dat zijn vragen die spelen in een rechtszaak tussen een Britse jachtmakelaar en de Nederlandse jachtbouwer Heesen. De rechtbank in Den Bosch deed deze week de openingszet in dit tactische spel.