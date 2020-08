Schuttevaer Premium [VIDEO] Rijkswaterstaat kort Merwedebrug preventief in vanwege hitte, dicht van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend Facebook

Twitter

GORINCHEM 07 augustus 2020, 15:30

De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is in beide richtingen dicht van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zaterdag 06.00 uur. In de avond en nacht gaat Rijkswaterstaat het beweegbare deel van de brug met iets meer dan een centimeter inkorten, zodat dat deel bij uitzetting door de warmte niet klem komt te zitten. Het is een preventieve ingreep naast het met water koelen van de brug.