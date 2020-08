Schuttevaer Premium Nog een domper voor Nederlandse chartervaart: Geen bezoekers toegestaan op schepen tijdens WinterWelVaart Facebook

GRONINGEN 07 augustus 2020, 13:00

Groningen heeft besloten zijn winterfeest dit jaar aan te passen. Dit in verband met de Coronacrisis. WinterWelVaart heeft plaats in december, waarbij normaal tientallen historische schepen afmeren in de binnenstad. Dat wordt dit jaar iets anders ingevuld.