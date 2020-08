Schuttevaer Premium Geluidsnorm nekt groei Rotterdamse haven Facebook

ROTTERDAM 07 augustus 2020, 13:30

De groei van de Rotterdamse haven en woningbouw in de regio komt in de knel als het Rijk geen maatwerk biedt voor nieuwe geluidsnormen. Dat stelt Rotterdam samen met Schiedam, de provincie en het Havenbedrijf in een brandbrief waarover De Telegraaf schrijft.