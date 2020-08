Weer coronabesmetting op cruiseschip, nu bij SeaDream Facebook

Weer is er op een cruiseschip sprake van een coronabesmetting. Dit keer gaat het om een schip van de rederij SeaDream. Eerder was er bij de Noorse rederij Hurtigruten ook al corona geconstateerd aan boord.

Volgens een schriftelijke verklaring van SeaDream is er een gast uit Denemarken gediagnosticeerd met COVID-19 na een routinecontrole bij aankomst in Denemarken. (Foto SeaDream)

Na overleg met de Noorse autoriteiten zegt SeaDream dat haar cruiseschip de SeaDream I een isolatieprotocol voor passagiers en niet-essentiële bemanning heeft ingevoerd. De huidige cruise is geannuleerd en het schip keert terug naar de haven.

Volgens een schriftelijke verklaring van SeaDream is er een gast uit Denemarken gediagnosticeerd met COVID-19 na een routinecontrole bij aankomst in Denemarken.

Volgens het advies van het Noorse Directoraat voor Gezondheid, zijn de gasten en de bemanning nu in quarantaine, met uitzondering van de essentiële bemanningsleden die nodig zijn om de SeaDream I te bedienen. SeaDream zei dat het ook contact had met de gasten die aan boord van de getroffen reis waren met de persoon die nu positief op het virus is getest.

SeaDream was de eerste cruisemaatschappij die de dienst hervatte toen de SeaDream I op 20 juni vanuit Oslo vertrok. Het bedrijf kondigde in mei aan dat het een van zijn 112 passagierscruiseschepen met kleine jachten zou herpositioneren om cruises aan te bieden die rond Noorwegen varen. In eerste instantie hadden ze negen cruises gepland op één schip, maar ze meldden dat ze zo’n grote vraag hadden dat ze het zusterschip ook naar Noorwegen zouden brengen voor 7- en 12-daagse zomercruises die alleen in Noorse havens zouden aanleggen. (Rene Quist)