‘Tien keer schoner dan vrachtwagen’

Email HARDINXVELD 06 augustus 2020, 09:00

Meer reizen en minder sociale contacten. Schipper Arend van der Waal (56 jaar) heeft in de voorbije jaren veel zien veranderen in de binnenvaart. Toch houdt hij nog altijd van de vrijheid van het varen. Onder het genot van veel koffie vertelt hij in de roef met plezier over zijn werk.