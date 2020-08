Schuttevaer Premium Waterschap Rijn en IJssel gaat bruggen afkoelen bij hittegolf, beroepsvissers verplaatsen vissen Facebook

Twitter

DOETINCHEM 05 augustus 2020, 15:30

Waterschap Rijn en IJssel start donderdag met het koelen van de bruggen over de IJssel bij Terborg en Laag Keppel in de Achterhoek. Dat is nodig om te voorkomen dat de bruggen door de hitte vast komen te zitten.