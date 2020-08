Schuttevaer Premium Subsea7 moet bezuinigen na 992 miljoen dollar verlies door coronacrisis Facebook



LONDON 05 augustus 2020, 21:00

De in Luxemburg gevestigde offshore-aannemer Subsea 7 zet het mes in zijn vloot na een monsterverlies van 922 miljoen dollar in het tweede kwartaal. Dat bestaat voor 352 miljoen dollar uit operationele verliezen en voor 578 miljoen uit afboekingen op de waarde van schepen en andere activa.

Een schip van Subsea7. (Foto Subsea)