Haven Beiroet is zwaar getroffen door ontploffing Facebook

Twitter

Email BEIROET 05 augustus 2020, 14:37

De explosie van dinsdagsmiddag in Beiroet heeft ook in de haven zelf een enorme ravage aangericht. De ontploffing gebeurde op een haventerrein midden in de haven van Beiroet.

1 / 1 Vrijwel de hele logistieke infrastructuur van de haven in puin ligt. (Foto ANP) Vrijwel de hele logistieke infrastructuur van de haven in puin ligt. (Foto ANP)

Op dat moment lagen er twee schepen langs de kade: het general cargoship Raouf H. (IMO: 8325535) van de Comoren en de Mero Star (IMO: 8321682) die onder de vlag van Sierra Leone vaart. De Mero Star meldt schade aan de romp en gewonden aan boord. Gezien de afstand tot de ontploffing van niet meer dan 250 meter moet ook de Raouf H. zware schade hebben opgelopen.

Ook twee havenslepers (Baltagi 19 en 20) waren op het moment van de ontploffing vlak in de buurt. Een schip dat aan een kade op zo’n 500 meter tegenover de plaats van de ontploffing lag is gezonken. Het gaat om het passagiersschip Orient Queen dat vaart onder de vlag van de Bahamas. Twee bemanningsleden aan boord zijn omgekomen. Verder wordt gemeld dat het Bangladese marinecorvet BNS Bijoy schade heeft opgelopen door de ontploffing en dat er aan boord 21 gewonden zijn gevallen.

Ammoniumnitraat

Lokale bronnen melden dat vrijwel de hele logistieke infrastructuur van de haven in puin ligt. Dat geldt ook voor de belangrijke graansilo’s in de haven. Zo’n 85% van de graanvoorraad van het land zou hier liggen opgeslagen. De oorzaak van de ontploffing zouden laswerkzaamheden zijn geweest aan een deur van de loods waar de 2.750 ton ammoniumnitraat was opgeslagen. Het materiaal kan dienen als kunstmest, maar is ook grondstof voor explosieven. De lading was in 2013 tijdens een Port State Control in beslag genomen aan boord van een schip uit Moldova.

Scheepvaart die op weg was naar Beiroet wordt nu naar Tripolis geleid. Volgens het Britse scheepvaartbeveiligingsbedrijf Dryad Global lijkt het er op dat het gaat om een industrieel ongeluk en is er waarschijnlijk geen sprake van militaire of terroristische activiteit. Het bedrijf zegt dat onder meer af te leiden uit het feit dat er hier in het verleden geen belangrijke incidenten hebben plaatsgevonden. Aan de andere kant wordt er op gewezen dat op videoopnames van de ramp van dinsdag meerdere felle flitsen zijn te zien zijn voordat de enorme ontploffing plaatsvindt. Die zouden kunnen duiden op het bewust opblazen van de gevaarlijke lading.

Maersk

Nieuwsblad Transport meldt dat Maersk heeft bevestigd dat het lokale kantoor in Beiroet beschadigd is en dat drie medewerkers lichte verwondingen hebben opgelopen. Alle lokale medewerkers hebben opdracht gekregen om thuis te blijven werken. Het Deense bedrijf had ten tijde van de explosie geen schepen in de buurt van de haven. Hapag-Lloyd meldt dat het kantoor van zijn lokale agent is verwoest, maar dat alle medewerkers in veiligheid zijn. Ook de Duitse lijn had geen schepen in de haven. Alle schepen wordt geadviseerd de haven te mijden, onder meer vanwege het gevaar van chemische vervuiling.