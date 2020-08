Schuttevaer Premium Geen spitsenvaart mogelijk op Zuid-Franse vaarwegen door extreme droogte Facebook

NANCY 05 augustus 2020, 13:00

Een groot deel van het Franse vaarwegennet is gestremd vanwege watertekort. Hierdoor is er voorlopig weer geen spitsenvaart mogelijk naar Zuid-Frankrijk. Daarnaast gelden op veel vaarwegen diepgang- of schutbeperkingen voor de bedrijfs- en pleziervaart. Net als vorig jaar zomer treft het gebrek aan regenval vooral de regio’s Nord-Est en Centre-Bourgogne.