Damen Shipyards schrapt 1050 banen, 173 in Nederland

Scheepsbouwer Damen Shipyards schrapt wereldwijd zo’n 1050 arbeidsplaatsen. Dat bevestigde een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad. In Nederland verdwijnen 173 banen en in Roemenië worden 870 banen geschrapt.

n Nederland gaan er banen verloren op de locaties Gorinchem, Schiedam en het Friese Bergum. (Foto Damen)

In Nederland gaan er banen verloren op de locaties Gorinchem, Schiedam en het Friese Bergum. Op scheepswerven in Polen en Oekraïne wordt tijdelijk arbeidstijdverkorting ingevoerd, aldus de woordvoerder. Bij Damen werken wereldwijd circa 13.000 mensen. Damen verwacht wel dat het aantal ontslagen verminderd kan worden door middel van overplaatsing naar andere bedrijven. Het personeel van Damen is inmiddels ingelicht, met de vakbonden wordt al overleg gepleegd en de betreffende ondernemingsraden is om advies gevraagd, zo schrijft het FD.

Damen Shipyards is vorig jaar dieper in de rode cijfers beland. De scheepsbouwer kampte met verschillende probleemprojecten, waarvan de risico’s veel groter bleken dan aanvankelijk ingecalculeerd. Door voorzieningen en afschrijvingen liep het nettoverlies op tot 287 miljoen euro, het hoogste verlies in de 93-jarige geschiedenis van het familiebedrijf. De gevolgen van de coronavirusuitbraak voor de economie hadden ook hun weerslag op de scheepsbouwer: opdrachten bleven uit en de productie was lager.

Mid-Sized Vessels

De voorgenomen reorganisatie heeft voornamelijk betrekking op de divisie Mid-Sized Vessels (MSV), waaronder wereldwijd 5.000 werknemers vallen in Nederland, Roemenië, Polen en Oekraïne, zo schrijft het FD. De divisie, een van de zes van Damen, houdt zich bezig met de bouw van niet-standaardschepen als patrouilleboten voor buitenlandse kustwachten, boten voor de baggersector en schepen voor het vervoer van mensen (ferry’s).

Een andere divisie, Shiprepair & Conversion (DS&C), heeft het eveneens moeilijk, zo schrijft het FD. Opdrachten uit de offshoresector blijven uit, maar vanwege de coronacrisis namen ook orders voor onderhoud van cruiseschepen sterk af.

Volgens Damen is niet uit te sluiten dat ‘meer organisatorische aanpassingen nodig zullen blijken te zijn’. ‘Dit zijn moeilijke maatregelen voor ons familiebedrijf en onze medewerkers. De aanpassingen zijn echter noodzakelijk om een gezond bedrijf te blijven dat kan profiteren van de goede vooruitzichten op de lange termijn binnen de diverse scheepsbouw- en reparatiemarkten.’

Eerder dit jaar kreeg Damen Shipyards een opdracht van circa 4,6 miljard euro van de Duitse marine voor de bouw van vier oorlogsschepen. Ook krijg het bedrijf flink wat coronasteun. (RQ/ANP)