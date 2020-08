Verplichte coronatest bij MSC Cruises voor gast en crew Facebook

MSC Cruises bereidt zich voor op een mogelijke herstart in de Middellandse Zee deze zomer. Voordat mensen aan boord gaan moet er onder andere een coronatest worden gedaan.

1 / 1 Op het cruiseschip wordt extra vaak schoongemaakt, ziektekiemendodende UV-C lichttechnologie gebruikt en sterk geventileerd. (Foto MSC) Op het cruiseschip wordt extra vaak schoongemaakt, ziektekiemendodende UV-C lichttechnologie gebruikt en sterk geventileerd. (Foto MSC)

De Italiaanse rederij heeft alvast een uitgebreid gezondheids- en veiligheidsprotocol opgesteld om de gasten en bemanning te beschermen.

Zo wordt de temperatuur gemeten en moeten gasten een vragenlijst invullen. Elke gast die positief test, symptomen vertoont of een verhoogde temperatuur heeft, zal geweigerd worden aan boord te komen.

Op het cruiseschip wordt extra vaak schoongemaakt, ziektekiemendodende UV-C lichttechnologie gebruikt en sterk geventileerd. Door minder mensen toe te laten op het schip, is er meer ruimte om afstand van elkaar te houden. Op plekken waar dat niet mogelijk is, zoals in liften, moeten gasten een mondkapje dragen.

Coronahutten

Ook is er medisch personeel aanwezig en de benodigde apparatuur om mogelijke coronapatiĆ«nten te behandelen. Voor verdachte gevallen zijn er speciale ‘corona-hutten’ ingericht, waar mensen in isolatie kunnen gaan.

De autoriteiten van de mediterrane bestemmingen, waaronder Griekenland en Malta, hebben hun havens geopend voor de cruises en het protocol goedgekeurd. MSC Cruises wacht nog op een aantal nodige definitieve goedkeuringen voordat de cruises kunnen beginnen. (Rene Quist)