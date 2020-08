Man vermist na aanvaring tussen binnenschip en wedstrijdroeiboot Facebook

Twitter

BREMEN 02 augustus 2020, 13:50

Bij een aanvaring op de Weser bij Bremen is zaterdagochtend een wedstrijdroeiboot deels doormidden en omgeslagen. Mogelijk door slecht opletten van de roeiers kwamen zij met hun boot voor de kop van het ongeladen Duitse 80-meter schip Regulus terecht.

De vier roeiers in de leeftijd van 49 tot 64 jaar kwamen in het water terecht. Drie van hen zagen kans naar de oever te zwemmen. De vierde, een man van 64, kwam niet boven water.

De hulpdiensten zetten meteen een grote zoektocht in gang. Er werd gezocht met meerdere boten van de brandweer en de reddingsdienst DLRG. Vanuit de lucht speurde een helikopter het water af. Ook werden duikers ingezet. Ondanks de uitgebreide inspanningen werd de man niet gevonden.

De aanvaring gebeurde ter hoogte het strand van Café Sand vlakbij het centrum van Bremen. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer voer de Regulus midden in de vaargeul toen het ongeluk gebeurde. Het schip was in de opvaart. De officier van justitie doet onderzoek. (Bart Oosterveld)

