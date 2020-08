Kraan valt om in haven India: 11 doden

Door het omvallen van een zware kraan in een Indiase haven zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De havenkraan was nog maar pas geïnstalleerd. Werknemers waren het gevaarte van 75 ton aan het uitproberen, meldde de politie. Ineens ging het mis en stortte de kraan neer. Het ongeluk gebeurde op een scheepswerf van…

Door het omvallen van een zware kraan in een Indiase haven zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De havenkraan was nog maar pas geïnstalleerd. Werknemers waren het gevaarte van 75 ton aan het uitproberen, meldde de politie. Ineens ging het mis en stortte de kraan neer.

Het ongeluk gebeurde op een scheepswerf van de overheid in de zuidelijke Indiase deelstaat Andhra Pradesh. De oorzaak wordt onderzocht.

De slachtoffers zijn arbeiders die op de werf bezig waren de kraan te inspecteren, laten de lokale autoriteiten weten. Volgens de politie waren er zo’n twintig mensen aan het werk rond de kraan. Er liggen vijf mensen in het ziekenhuis.

Volgens het Indiase persbureau ANI zou het gaan om een relatief nieuwe kraan, die werd getest na onderhoud. De machine wordt gebruikt om zware scheepsonderdelen te verplaatsen.

Er is meteen een onderzoek gestart naar hoe de kraan kon omvallen.

Casualty feared after a heavy-duty crane crashed at the Hindustan Shipyard of Visakhapattanam.

Rescue and relief operation launched as worker suspected to trapped under debris. #AndhraPradesh pic.twitter.com/2xYHOAM2Ac

— Aashish (@Ashi_IndiaToday) August 1, 2020