Dronken schipper ramt over oever Main, wil met auto verder

Een schipper die zaterdag met zijn schip op de Main de kant invoer heeft een vaarverbod gekregen en hij moest zijn autosleutels inleveren.

Een getuige had aan de Wasserschutzpolizei in Frankfurt gemeld dat het met 1300 ton cement geladen schip een vreemde manoeuvre had gemaakt. Ter hoogte van Gross-Auheim (Main km 60) kwam het schip in een scherpe bocht in de rechteroever terecht.

Na een korte pauze zette de schipper zijn reis in de afvaart voort. Hij werd gestopt en de plaatselijke politie nam een alcoholtest af. Daarbij bleek dat hij te veel gedronken had. Vervolgens probeerde de schipper zijn auto aan land te zetten, ‘om mobiel te zijn’.

De politie nam daarop de autosleutel in beslag. Die kan hij zondagmorgen op het plaatselijke politiebureau ophalen als hij een nieuwe alcoholtest heeft ondergaan. De Wasserschutzpolizei doet onderzoek naar schade aan de oever.

Het schip heeft op het eerste oog geen schade opgelopen, maar wordt technisch onderzocht. Tot die tijd mag het schip niet verder varen. (Bart Oosterveld)

