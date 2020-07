[LIVE] Studio Schuttevaar: Corona zorgt voor grote problemen bij aflossen zeevarenden Facebook

Rotterdam 31 juli 2020, 14:53

Deze vrijdag staat Studio Schuttevaer in het teken van zeevarenden die door de corona vaak maanden langer op hun schip moeten blijven. In de studio is kapitein Kees Wiersum, beter bekend als Zware Kees. Ook hebben we interview met KVNR over wat zij doen om de bemanningen te laten wisselen. Verder een reportage over de 16-jarige Jordy die nu al weet dat hij spitsenschipper wil worden. Precies om 16.00 uur begint de uitzending. Maar u kunt ook later terugkijken.