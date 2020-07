Schuttevaer Premium Barge Transferium Maasvlakte moet congestie binnenvaart oplossen Facebook

Al jaren klagen binnenvaartschippers, inland terminals en barge operators over lange wachttijden in de Rotterdamse haven. Soms moeten schippers wel 48 uur wachten voordat zij hun containers kunnen lossen en laden. Het Barge Transferium Maasvlakte op de ECT Delta terminal zou een einde moeten maken aan al dat onnodige wachten. ‘Door slim te plannen met een groot aantal partijen in de binnenvaart, pakken we de congestie aan.’

1 / 1 Schipper Ruud Vogel van de Scopus en Thijs van den Heuvel van CTT Rotterdam. (Foto Rene Quist) Schipper Ruud Vogel van de Scopus en Thijs van den Heuvel van CTT Rotterdam. (Foto Rene Quist)