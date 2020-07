Shell en Eneco bouwen derde windpark op zee zonder subsidie Facebook

Innovatieve toepassingen

Bij de beoordeling van de aanvragen voor de vergunning van dit windpark is onder andere gekeken naar het gebruik van innovatieve toepassingen. CrossWind gaat verschillende innovaties testen op het gebied van energieopslag en flexibiliteit, welke mogelijk in toekomstige windparken op grotere schaal toegepast kunnen worden.

Hoe komt het windpark eruit te zien?

Het windpark Hollandse Kust (noord) ligt zo’n 18.5 kilometer uit de kust van Noord-Holland. CrossWind gaat 69 windturbines van Siemens Gamesa met elk een vermogen van 11 MW en een rotordiameter van 200 meter plaatsen. Het merendeel van de windturbines ligt op meer dan 1 km afstand van elkaar. De elektriciteitskabel naar land en het ‘stopcontact’ op zee wordt door netbeheerder TenneT aangelegd. Onderstaande impressie geeft een indruk hoe het windpark eruit kan komen te zien.

Bouw andere windparken op schema

De komende jaren worden nog meer windparken op zee afgerond en zal de hoeveelheid elektriciteit die zij leveren sterk toenemen. Op dit moment staan er windparken op zee met een totaal vermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW), aan het einde van het jaar zal dit bijna 2,5 GW zijn. In 2023 zal windenergie op zee toenemen naar een totaal vermogen van 4,7 GW. Daarmee wordt het doel voor windenergie op zee uit het Energieakkoord naar verwachting binnen het budget en de planning behaald. In 2030 zal het totaal vermogen verder oplopen tot 11 GW, dat is zo’n 40% van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag. (Rene Quist)