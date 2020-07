Binnenvaartschip Oleander krijgt luiken met zonnepanelen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 29 juli 2020, 12:00

Het binnenvaartschip Oleander krijgt ultradunne zonnepanelen van vijftig vierkante meter op de luiken van het ruim. De panelen leveren naar verwachting 8500 kWh stroom per jaar en worden geplaatst bij wijze van proef. De pilot, onder regie van producent Wattlab, is bedoeld om ervaring op te doen met deze manier van stroomvoorziening.

Schipper Gerd Schalk van de Oleander hoopt dat de zonnepanelen in augustus operationeel zijn. Het plaatsen van de panelen heeft veel voeten in de aarde, vertelt Schalk. ‘De Oleander heeft volledige ADN-certificering. Omdat de installatie onder keur van Lloyds word uitgevoerd moest er aan de nodige technische eisen worden voldaan.’ Schalk hoopt uiteindelijk flink op brandstof te besparen en het milieu zo minder te belasten.

De zonnepanelen van Wattlab zijn dun, zelfs maar enkele millimeters, en omdat ze niet van glas zijn gemaakt ook nog eens heel licht. Dat legt Sarah Arntz van Wattlab uit. ‘Traditionele zonnepanelen zijn om meerdere redenen niet geschikt voor de binnenvaart. Ze passen bijvoorbeeld wel op de stuurhut, maar daar is de ruimte maar beperkt.’

Bij de ontwikkeling van onze panelen en de elektrische aansluitingen moeten we er rekening mee houden dat de luiken ook verplaatst/verschoven moeten kunnen worden, als het schip wordt geladen of gelost. ‘Het belangrijkste dat de panelen dun en lichtgewicht zijn zodat de luiken gestapeld kunnen worden. Bovendien is de constructie van de luiken niet gemaakt om gewone zonnepanelen te dragen’, vertelt ze.

Gemeente Rotterdam

‘Uiteindelijk willen we graag alle scheepsluiken van zonnepanelen voorzien. Het zijn gemiddeldes, maar bij een schip van 850 m² zouden zonnepanelen in 12 procent van de energiebehoefte kunnen voorzien. Dat scheelt op jaarbasis 40.000 liter brandstof per schip’, schetst Arntz.

Wattlab heeft subsidie van de gemeente Rotterdam gekregen voor het vervolg van dit project. De havenstad hoopt dat deze zonnepanelen ervoor gaan zorgen dat minder binnenvaartschepen afhankelijk zijn van hun dieselgenerator. ‘Ligplaatsen met walstroom zijn er maar beperkt, en relatief duur voor schippers’, zegt Arntz. Wattlab is een onderneming van de oud-TU-studenten Bo Salet, David Kester en Siebe Roefs.

Damen Shipyards

Voor de productie en plaatsing van de panelen wordt samengewerkt met het bedrijf Blommaert Aluminium Construction en Damen Schipyards. De B&T Elektro doet de elektrische installatie en Piet Maljaars uit Meliskerke het ijzerwerk, de rvs-kasten en de accu-ruimte.

Wattlab maakte eerder dit jaar al bekend samen met Damen Shipyards, Blommaert en G.A.J. Schalk Shipping & Trading een luikensysteem met zonnepanelen te ontwikkelen voor bulkschepen. Het project kreeg daarvoor subsidie van de rijksoverheid. (René Quist)