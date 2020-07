Schuttevaer Premium Onderhoud sluizen Schijndel en Helmond eerder noodzakelijk Facebook

SCHIJNDEL/HELMOND 27 juli 2020, 14:00

Het onderhoud aan de sluizen in Schijndel en Helmond is vervroegd, omdat de slijtage van de draaipunten ernstiger was dan gedacht. Het onderhoud aan deze sluizen in de Brabantse Zuid-Willemsvaart stond gepland voor 2021 en gebeurt nu na de zomer.