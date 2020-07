Schuttevaer Premium Brug der zuchten Facebook

ZWIJNDRECHT 27 juli 2020, 15:00

Twee weken geleden refereerde mijn collega Andries de Weert in deze column aan ‘De sluis der zuchten’. Hij schreef dit over de Wilhelminasluis in Zaandam, die na jaren van beperkingen eindelijk weer volledig operationeel was en na een week opnieuw in stremming ging vanwege problemen met de camera’s. Met recht een zucht van ergernis.