Contargo neemt Barge Line Today over

DUISBURG/MOERDIJK 25 juli 2020, 12:30

De Duitse exploitant van 24 containerterminals in Europa neemt per 1 september Barge Line Today uit Moerdijk over. Contargo zegt via deze stap vooral de dienstverlening in en om Rotterdam verder te kunnen uitbreiden. De overname behelst zowel het personeel als het klantenbestand.

