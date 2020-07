Schuttevaer Premium Britse reder voor de rechter na dodelijk ongeluk op sloopstrand Facebook

Twitter

LONDEN 24 juli 2020, 09:00

Het hooggerechtshof in Londen heeft een zaak tegen een Engelse rederij geaccepteerd over een dodelijk ongeluk op een sloopstrand in Bangladesh. Tijdens het slopen van de tanker Maran Centaurus in maart 2018 viel de 32-jarige Khalil Mollah van grote hoogte op het strand.

1 / 1 De Maran Centaurus. (Foto Shipspotting) De Maran Centaurus. (Foto Shipspotting)