Vlaamse partner NSP denkt aan worst-case scenario bij bouw sluis Terneuzen

TERNEUZEN 23 juli 2020, 12:00

De Vlaamse aandeelhouder van North Sea Port (NSP) houdt rekening met een forse financiële tegenvaller bij de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Dat maakt het havenbedrijf bekend in een recent jaarverslag over 2019.