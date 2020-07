Schuttevaer Premium Rechter wijst claim toe vanwege ondeugdelijke antifouling Facebook

AMSTERDAM 23 juli 2020, 07:00

Verfleverancier PPG Coatlings Europe in Uithoorn moet een forse schadevergoeding betalen aan de Turkse eigenaar van de crudetanker Ottoman Nobility. Het bedrijf had de antifouling geleverd waarmee het onderwaterschip van de 269 meter lange tanker na de nieuwbouw in Korea in 2005 was behandeld. Na 16 maanden bleek het schip aanzienlijk minder snel te varen, 14,1 knopen in plaats van 14,7. Dat was reden voor de eigenaar om uit te zoeken wat er aan de hand was.