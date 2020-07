Schuttevaer Premium Brand op voormalig passagiersschip in haven Leer Facebook

LEER 23 juli 2020, 09:37

In de Handelshaven van Leer (Eems) is woensdag aan het einde van de middag brand geweest op een voormalig passagiersschip/zeegaand jacht. De brand brak om 17.00 uur uit in de machinekamer van de Miah, een schip dat al langere tijd lag afgemeerd aan de kade bij de Handelsstrasse.

1 / 1 Brand op schip in de haven. (Foto: Brandweer Loga) Brand op schip in de haven. (Foto: Brandweer Loga)