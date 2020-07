Schuttevaer Premium Bekend cruiseschip Monarch naar laatste ligplaats voor sloop Facebook

Het cruiseschip Monarch, dertig jaar geleden gebouwd door Royal Caribbean International, is naar zijn laatste ligplaats gebracht. Het schip, dat door velen wordt gezien als het eerste megacruiseschip, is gestrand in het Turkse Aliaga, en wacht nu op de sloop.