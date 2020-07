Schuttevaer Premium ‘Er komt veel meer lading over het Twentekanaal’ Facebook

XL Businesspark in Almelo is in een paar jaar tijd getransformeerd van boerenland tot logistieke hub met containerterminal waar in 2019 18.000 teu per binnenvaartschip werd overgeslagen. Maar de ambities van kwartiermaker Gerry Waanders van het havenbedrijf als partner binnen Port of Twente reiken verder. ‘Er kan nog veel meer over het Twentekanaal worden vervoerd.’