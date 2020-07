Brand in machinekamer drogeladingschip Gwenn in Dordrecht Facebook

De schrik zit er nog goed in bij schipper M. Martens van het Belgische droge ladingschip Gwenn na de brand in de machinekamer. ‘Ik vaar sinds 1979 en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een frigo die in de brand vliegt…’

1 / 1 Bij de brand aan boord van Gwenn raakte niemand gewond. (Foto Fotopersburo Busink | Jeroen Verbueken) Bij de brand aan boord van Gwenn raakte niemand gewond. (Foto Fotopersburo Busink | Jeroen Verbueken)

Rond 2.00 uur maandagnacht werd de brand in de machinekamer van Gwenn ontdekt. ‘Door de vriendin van mijn zoon. We hebben snel de machinekamer afgesloten zodat er zo min mogelijk zuurstof bij kon. Toen de brandweer kwam, was de vuurhaard al bijna gedoofd’, vertelt Martens.

Het schip lag aan de Leeuwenhoekweg in Dordrecht. De brandweer was snel ter plaatse, zegt de Belgische schipper. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat vrijwel zijn hele elektrische installatie kapot ging. ‘Alles is in elkaar gesmolten en alles zit onder het roet.’

Dinsdag is direct de verzekeringsexpert aan boord geweest en de elektricien is bezig met een offerte. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de frigo, zegt Martens. De roef of andere delen van het schip zijn niet geraakt door het vuur.

Toch kan Martens een half etmaal na de brand later al weer een beetje lachen als hij aan de telefoon zit. ‘De boegschroeven doen het nog, dus we kunnen nog varen.’ Het schip moet nog lossen in het Belgische Boom.’

Martens prijst zichzelf gelukkig dat er niemand gewond is geraakt. Al kan hij er nog steeds niet goed bij. ‘Bij een frigo… Ik vaar sinds 1979 en er is bij mij aan boord nog nooit iets gebeurd.’

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid was de brand iets na drie uur onder controle. (Rene Quist)