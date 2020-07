Schuttevaer Premium Bouw nieuwe sluis Terneuzen loopt vertraging op Facebook

DEN HAAG 21 juli 2020, 12:00

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen loopt vertraging op. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer laten weten dat de opleverdatum drie maanden is opgeschoven en nu op maart 2023 staat (was eind 2022).