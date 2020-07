Schuttevaer Premium Inspectie: aanpak illegale migratie in havens schiet tekort Facebook

De aanpak van illegale migratie en mensensmokkel kan in de knel komen, omdat het grenstoezicht in de Nederlandse zeehavens niet functioneert zoals de bedoeling is. Dat blijkt uit het onderzoek Toezicht op de maritieme grenzen dat de Inspectie Justitie en Veiligheid maandag publiceerde.