Schuttevaer Premium Binnenvaartschip verliest stuurhut bij aanvaring Beukelsbrug Rotterdam



Email ROTTERDAM 20 juli 2020, 15:42

Het binnenvaartschip Bakermat uit Krimpen aan de IJssel is maandagochtend tegen de Beukelsbrug gevaren en is zijn stuurhut kwijtgeraakt. Het scheepvaartverkeer is tijdelijk gestremd geweest door de aanvaring.

1 / 1 Het schip had net zand gelost achter de Beukelsbrug. (Foto Media-TV) Het schip had net zand gelost achter de Beukelsbrug. (Foto Media-TV)