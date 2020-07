Nederlandse reders boos over vertraging bescherming tegen piraten Facebook

Nederlandse reders zijn boos over de vertraging van het in werking treden van de Wet ter bescherming koopvaardij. Die wet maakt particuliere bewapende beveiliging mogelijk aan boord van Nederlandse zeeschepen.

1 / 1

De wet is begin 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat in antwoord op Kamervragen weten dat het tot januari 2022 kan duren voordat de wet in werking treedt. Volgens Grapperhaus moet er nog onderliggende regelgeving tot stand worden gebracht en moet de Inspectie Leefomgeving en Transport voorbereidingen treffen voor taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

KVNR: onaanvaardbaar

‘Deze trage voortgang is onaanvaardbaar geworden”, zegt directeur Annet Koster van redersvereniging KVNR. ‘Als we kijken naar recente incidenten in bijvoorbeeld West-Afrika, dan zou er toch een gevoel van urgentie moeten zijn. Wachten op 2022 is een zoveelste brug te ver.’ Volgens haar kan de wet uiterlijk 1 juli 2021 in werking treden.

Uit de beantwoording door de minister blijkt weliswaar spijt over de traagheid van het proces, tegelijkertijd wordt het niet als noodzakelijk gezien om van aanvullende betrokkenheid van de maritieme sector gebruik te maken. Vanzelfsprekend is de maritieme sector bereid om alle beschikbare capaciteit, kennis en kunde in te zetten om het proces te ondersteunen. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle betrokken ministeries en overheidsdiensten de klokken gelijk te zetten om zo snel mogelijk het traject af te ronden.

Raymond Knops

Al jaren wordt de commerciële zeevaart geteisterd door aanvallen van piraten. Na een laatste wanhoopskreet vanuit de maritieme sector in 2016 ondernamen Tweede Kamerleden actie. Het resultaat was dat de Wet ter Bescherming Koopvaardij als initiatiefwetsvoorstel in 2016 werd ingediend door de toenmalig Tweede Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Raymond Knops (CDA). Na een overtuigende meerderheid van stemmen vóór de wet in de Tweede Kamer in 2018, werd de wet vervolgens in 2019 met een nog bredere politieke steun aangenomen door de Eerste Kamer, na verdediging van de wet door Sven Koopmans (VVD) en Martijn van Helvert (CDA).

Vessel Protection Detachment

Sindsdien wacht de wet op verdere invulling en afspraken tussen de betrokken ministeries en overheidsdiensten om daadwerkelijk in werking te kunnen treden. De wet voorziet in de mogelijkheid om aan boord van Nederlandse zeeschepen bewapende particuliere beveiliging in te zetten als blijkt dat de inzet van een zogeheten Vessel Protection Detachment van het ministerie van Defensie niet mogelijk is. Op deze manier zijn de reders en zeevarenden te allen tijde verzekerd van adequate bescherming tegen piraterij. (RQ/ANP)