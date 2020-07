Schuttevaer Premium Ook in hoger beroep celstraf voor directie Gyron Crew, Kornet wil cassatie Facebook

Twitter

Email Den Haag 17 juli 2020, 13:42

Het Gerechtshof in Den Haag heeft de twee directeuren van Gyron Crew uit Werkendam ook in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen. De twee (48 en 64 jaar oud) kregen elk 16 maanden cel opgelegd voor mensensmokkel, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Van de zwaarste aanklacht, arbeidsuitbuiting, werden de twee vrijgesproken. Zes van de 16 maanden zijn voorwaardelijk.