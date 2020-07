Schuttevaer Premium Sleepdienst Groenen wint hoger beroep over liggeld Facebook

DEN HAAG 15 juli 2020, 07:00

Maritiem dienstverlener Sleepdienst Groenen in Leiden heeft in hoger beroep een zaak over liggeld gewonnen van de gemeente Leiden. Het geding ging over het te betalen tarief voor het havengeld van 16 dekschuiten in de binnenstad van Leiden. De rechter vindt dat de aanslag over 2017 flink omlaag moet.

1 / 1 Dekschuiten van Groenen onder het podium van het Rapenburg Concert in Leiden. (Foto: videostill uit bedrijfsvideo op Youtube). Dekschuiten van Groenen onder het podium van het Rapenburg Concert in Leiden. (Foto: videostill uit bedrijfsvideo op Youtube).