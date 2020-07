Schuttevaer Premium Twee mensen ademen rook in bij brand op binnenvaartschip Rotterdam Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 14 juli 2020, 10:44

Bij een brand op binnenvaartschip in Rotterdam hebben dinsdagochtend twee mensen rook ingeademd. De brand ontstond rond 4.30 uur in de keuken van het schip dat aan Noordzeeweg in Rotterdam lag afgemeerd.

1 / 1 De brandweer is ter plaatse op het schip. (Foto Media-TV) De brandweer is ter plaatse op het schip. (Foto Media-TV)