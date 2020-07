Schuttevaer Premium Ministerie: vorig jaar 160 zware ongevallen op de binnenwateren Facebook

DEN HAAG 14 juli 2020

Op de Nederlandse binnenwateren (inclusief de zeehavens) zijn in 2019 in totaal 1277 scheepsongevallen geregistreerd, waarvan 160 (zeer) ernstige scheepsongevallen. Op de binnenwateren waren in 2019 vijf dodelijke slachtoffers en 71 gewonden te betreuren.

1 / 1 Bij een aanvaring met een zeeschip op de Westerschelde bij Terneuzen raakte de schipper van een binnenvaartschip vorig jaar maart gewond. (Foto: HVZ). Bij een aanvaring met een zeeschip op de Westerschelde bij Terneuzen raakte de schipper van een binnenvaartschip vorig jaar maart gewond. (Foto: HVZ).