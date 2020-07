Aluminium zeiljacht Sea Eagle II vaart voor het eerst Facebook

Royal Huisman heeft deze week de Sea Eagle II afgeleverd. Het grootste aluminium zeiljacht ter wereld begint aan haar eerste zeevaart, en is op weg naar de Mediterraanse Zee.

De driemaster van 81 meter is ontworpen door Dykstra Naval Architects en biedt plaats aan 11 mensen en 14 bemanningsleden. Met die afmetingen komt de Sea Eagle in de top 10 van grootste zeiljachten ter wereld te staan.

Het schip is snel: het kan snelheden tot 21 knopen behalen. Dat is ongeveer even snel als de jachten varen in de Volvo Ocean Race. De Sea Eagle is ook sterk: de grootste lieren zijn in staat om een enorme 18 ton aan trekkracht te verzetten.

De systemen aan boord van het superjacht werden vorig jaar al uitgetest. Zo beschikt het schip over gensets, air-conditioning en afvalwaterzuivering. Ook heeft het schip drie masten van koolstofvezel, gemaakt door Rondal B.V. Deze werden na de proefvaarten nog beter aangesteld in de faciliteit van Royal Huisman in Amsterdam. (Robin van den Bovenkamp)