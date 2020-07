Schuttevaer Premium Schipper met te veel alcohol betrapt bij Bamberg Facebook

BAMBERG 13 juli 2020, 17:30

Een Kroatische schipper is begin juli op het Main-Donaukanaal betrapt op het varen terwijl hij behoorlijk onder invloed was. Het was het sluispersoneel al opgevallen dat hij met zijn 105 meter lange Duitse schip bij de invaart bijna tegen de muur van sluis Strullendorf was gevaren.

1 / 1 Sluis Strullendorf op het Main-Donaukanaal. Het schip op de foto is niet het schip uit het bericht. (Foto: Wikipedia/Reinhold Möller). Sluis Strullendorf op het Main-Donaukanaal. Het schip op de foto is niet het schip uit het bericht. (Foto: Wikipedia/Reinhold Möller).