Nog veel werk om te komen tot verbod varend ontgassen

VLISSINGEN 13 juli 2020, 13:26

De Raad van State die een advies moet geven over de aanpassing van het Scheepsafvalstoffenbesluit, verschillende landen die de benodigde wijziging in het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) nog niet hebben geratificeerd en de proeven met dampverwerkingsinstallaties die nog tot en met september van dit jaar duren. Er is kortom nog veel werk aan de winkel om te komen tot een verbod op het varend ontgassen voor de tankvaart.