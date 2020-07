Schuttevaer Premium Nog drie weken langer bloktijden Wilhelminasluis Facebook

Ondanks het inzetten van meer mensen en materieel is aannemer Heijmans er niet in geslaagd de kolkwanden van de Wilhelminasluis afgelopen week af te krijgen. In de kolk moet nog twintig wandschotten, zogeheten schorten, worden geplaats. Daarom zijn de bloktijden die op 1 juli werden ingesteld en op 10 juli zouden aflopen, met drie weken verlengd, tot 31 juli. De betrokken partijen hebben daar enkele dagen gesprekken over gevoerd.